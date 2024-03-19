Wall Street’te nakit ikramiyeler yüzde 2 azaldı

New York Eyaleti Sayıştayı Thomas DiNapoli'nin tahminlerine göre, finans şirketlerinin ikramiye konusunda daha temkinli bir yaklaşım benimsemesiyle Wall Street'in nakit ikramiyeleri geçen yıl %2 azalarak ortalama 176.500 dolara geriledi.

Sektörün kârı 2023'te %1,8 artarken bile ödemeler azaldı.

DiNapoli yaptığı açıklamada, "Wall Street'in ortalama nakit ikramiyeleri, piyasadaki dalgalanmanın devam etmesi ve menkul kıymetler iş gücüne daha fazla kişinin katılmasıyla geçen yıla göre biraz düştü" dedi.

Sektörün ikramiye havuzu 2023 için 33,8 milyar dolar olarak gerçekleşti ve 2022 ile büyük ölçüde aynı seviyede kaldı. 2021'de sermaye piyasaları ve anlaşmaların patlamasıyla 42,7 milyar dolara yükselerek rekor kırmıştı.

DiNapoli, eyalet ve şehrin finans çalışanlarından daha düşük vergi geliri için zaten bütçe yaptığını söyledi. Menkul kıymetler sektörü, yıllık eyalet vergi tahsilatlarının yaklaşık %27'sini ve New York şehri için %7'sini oluşturmaktadır.

Rapora göre sektör, bir önceki yıl 191.600 olan istihdam sayısını 2023'te 198.500 kişiye çıkardı.