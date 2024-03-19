CNBC anketine göre, ekonomi büyümeye devam ettikçe Fed faiz oranlarını beklenenden daha az düşürebilir.

Katılımcılar hala bu yıl ortalama üç faiz indirimi öngörüyor ve bu da Fed'in faiz oranını %4,6'ya düşüreceğine işaret ediyor. Anket katılımcıları faiz indirimleri konusunda hiçbir zaman vadeli işlem piyasaları kadar coşkulu olmadı ve bu nedenle piyasaların fiyatladığı altı indirimden geri adım atmak zorunda kalmadı. Buna rağmen Fed'in önümüzdeki toplantıda daha şahin bir tutum sergileyebileceğine inananlar da var.

CNBC'nin Fed Anketi'ne katılan tahminciler, ABD ekonomisinin resesyondan kaçınacağına ve yumuşak bir iniş yapacağına giderek daha fazla güvendiklerini ortaya koyarken, geçmiş anketlerin aksine, büyümenin önümüzdeki birkaç yıl içinde potansiyelin çok altında yavaşlayacağını bile düşünmüyorlar.

Ancak daha iyi tahminin olası dezavantajı, yetkililerin bu haftaki toplantılarında 2024'te Aralık ayına göre daha az faiz indirimi öngörmesi olasılığı ile daha az Fed gevşemesi.

Haverford Trust Co. sabit gelir direktörü John Donaldson, ankete cevaben "Şimdilik, ABD ekonomisinin ultra düşük oranlar olmadan ayakta kalamayacak kadar kırılgan olduğu söylemi çürütüldü ve tarihin çöp kutusuna atıldı" diye yazdı.

Mart ayı anketine göre yumuşak iniş olasılığı Ocak ayındaki %47'den %52'ye yükselirken, sorunun sorulmaya başlandığı Temmuz ayından bu yana ilk kez %50'nin üzerine çıktı. Önümüzdeki 12 ay içinde resesyon olasılığı %32'ye gerileyerek Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyeye inerken, Ocak ayındaki %39 ve Kasım ayındaki %63 seviyelerinden de geriledi.

Wells Fargo Yatırım Enstitüsü'nde kıdemli küresel piyasa stratejisti olan Scott Wren, "ABD ekonomisi ılımlı bir büyüme ve ılımlı bir enflasyon ortamına doğru ilerlemeye devam ediyor," dedi. "Bu ilk beklentilerden daha uzun sürebilir, ancak eğilim olumlu."

Fed'in iki günlük toplantısı Çarşamba günü sona erecek ve merkez bankasının federal fon hedef oranını %5,25 ila %5,5 aralığında tutması bekleniyor. CNBC Fed Anketi katılımcıları arasında ekonomistler, stratejistler ve fon yöneticileri yer alıyor.

Tahmincilerin genel olarak resesyonları öngörme konusunda kötü bir sicili vardır. Bu ankete katılan ve aralarında ekonomist, stratejist ve fon yöneticilerinin de bulunduğu 27 kişi, geçtiğimiz yıl 2023 yılında bir resesyon yaşanacağından oldukça emin bir şekilde diğer tahmincilere katılmıştı. Ancak durumun böyle olmadığı ortaya çıktı. Ortalama resesyon olasılığı düşerken, katılımcıların yaklaşık %20'si hala önümüzdeki 12 ay içinde bir gerileme yaşanma ihtimalinin çift para ya da daha fazla olduğunu söylüyor.

Robert Fry Economics'ten Robert Fry, "Benim tahminime göre federal fon oranındaki konsensüsten daha büyük indirim, enflasyonu aşağı çeken bir resesyona bağlı" dedi. Resesyon olasılığını %60 olarak değerlendiren Fry, Fed'in faiz oranlarını yılsonuna kadar mevcut %5,38 seviyesinden %3,6'ya düşüreceğini öngörüyor.

Janney Montgomery Scott baş sabit gelir stratejisti Guy LeBas, "Son iki aydır hafifçe yükselen enflasyon verileri şu anda faiz indirimine kapıyı kapattı... Nokta grafiğinin 2024'te 2 faiz indirimi içermesi yüksek bir olasılık..." dedi.

Fed'in resmi tahminlerini en son açıkladığı Aralık ayında, üyeler bu yıl üç kez kesinti yapılmasını istemişti.

Katılımcıların yarısı en büyük riskin Fed'in çok geç kesintiye gitmesi olduğuna inanırken, %46'sı Fed'in çok erken kesintiye gitmesinden endişe ediyor. Ancak yüksek enflasyonun devam etmesi ekonomik genişlemeye yönelik en büyük risk olarak değerlendiriliyor.

Katılımcılar gelecek yıl faiz indirimi konusunda biraz daha iyimser; Eylül ayındaki %3,9'luk tahminle karşılaştırıldığında ortalama fon oranının %3,6'ya düşeceği tahmin ediliyor.