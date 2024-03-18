Fed’in faizleri beklenenden daha uzun süre yüksek tutması bekleniyor

Financial Times'ın anketine katılan akademik ekonomistlere göre Fed faiz oranlarını piyasaların ve merkez bankacılarının beklediğinden daha uzun süre yüksek seviyede tutmak zorunda kalacak.

FT-Chicago Booth anketine katılanların üçte ikisinden fazlası, enflasyonla mücadelesinin "son aşamasını" tamamlamaya çalışan Fed'in bu yıl iki ya da daha az kesinti yapacağını düşünüyor. İlk kesintinin zamanlamasına ilişkin en popüler yanıt Temmuz ve Eylül ayları arasında bölündü.

Yatırımcılar bu yıl üç indirim bekliyor. İlk çeyrek puanlık indirimin Haziran ya da Temmuz ayında yapılacağı tahmin edilirken bunun finansal piyasalarda beklenenden daha geç bir tarihte başlayacağı öngörülüyor. Fed'in Çarşamba günü güncellenecek olan mevcut tahmini de 2024 yılında üç kesinti öngörüyor.

Chicago Booth anketi, Fed'in Çarşamba günü faiz oranlarını 23 yılın en yüksek seviyesi olan %5,25 ila %5,5'te tutmasını beklerken gevşemeye ilişkin bahisleri de dizginlemek zorunda kalabileceğini gösteriyor.

"Fed gerçekten faizleri düşürmek istiyor. Tüm vücut dili faiz indirimiyle ilgili. Ancak veriler bunu yapmalarını zorlaştıracak" diyen Harvard Üniversitesi ekonomisti Jason Furman, "Enflasyonun son kilometresinin oldukça inatçı olmasını bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Eski bir Fed yetkilisi olan ve şu anda Dreyfus and Mellon'da baş ekonomist olarak görev yapan Vincent Reinhart de siyasi takvimin faiz belirleyicilerini etkileyeceğini düşünüyor.

Ankete katılmayan Reinhart, "Veriler faiz indirimi için en uygun zamanın Eylül olduğunu söylüyor, ancak siyaset Haziran diyor. Seçimlere bu kadar yakın bir zamanda indirimlere başlamak istemezsiniz" dedi.