Apara Gündem Çin'de emlak yatırımlarında daralma yavaşladı
Giriş Tarihi: 18.3.2024 09:51 Son Güncelleme: 18.3.2024 09:52

Çin'de emlak yatırımlarında daralma yavaşladı

Çin’de emlak yatırımlarında daralma yavaşladı

Çin'in kırılgan konut piyasasında daralma, hükümetin sektörde uzun süredir devam eden gerilemeyi durdurma çabalarının da desteğiyle, yavaşladı.

Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, Çin'deki emlak yatırımları Aralık 2023'teki %24,0'lük düşüşe kıyasla 2024'ün ilk iki ayında yıllık bazda %9,0 azaldı.

Yüzölçümüne göre emlak satışları Ocak-Şubat döneminde bir önceki yıla göre %20,5 azalırken, geçen yılın Aralık ayındaki düşüş %23,0 olmuştu.

Taban alanına göre ölçülen yeni inşaat başlangıçları, Aralık 2023'teki %11,56'lık düşüşün ardından yıllık bazda %29,7 geriledi.

Çin'deki emlak geliştiricileri tarafından toplanan fonlar, geçen yılın Aralık ayındaki %17,8'lik düşüşün ardından yıllık bazda %24,1 azaldı.

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Çin'de emlak yatırımlarında daralma yavaşladı
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