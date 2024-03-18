Çin ekonomisinde kırılganlığın izleri sürüyor

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Ocak-Şubat 2024 dönemine ait sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini açıkladı.

Yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,78 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, ilk iki ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 arttı.

Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar, Ay Yeni Yılı'nın kutlandığı Bahar Bayramı tatilinde artan harcamaların etkisiyle yüzde 5,5 yükseldi.

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları ise yıllık bazda yüzde 4,2 artış kaydetti.

GAYRİMENKUL YATIRIMLARINDAKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Sabit sermaye yatırımları içinde gayrimenkul yatırımları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalırken 21 aydır devam eden düşüşünü sürdürdü.

Öte yandan özel sektör yatırımlarının ilk iki ayda yalnızca yüzde 0,4 artması, iş dünyasındaki beklentilerin hala zayıf olduğunu gösteriyor

İŞSİZLİK

Ülkede kentlerdeki işsizlik oranı şubat sonu itibarıyla, 2023 yılı sonuna göre 0,1 puan artarak yüzde 5,3'e çıktı.

16-24 yaş aralığındaki genç işsizlik geçen yılın sonuna kıyasla 0,3 puan gerileyerek yüzde 14,6'ya düşse de hala yüksek seyrediyor.

Çin ekonomisi 2023'te yıllık yüzde 5,2 büyüme kaydederken yıl boyunca sanayi üretimi yüzde 4,6, perakende satışlar yüzde 7,2, sabit sermaye yatırımları yüzde 3 artmış, gayrimenkul yatırımları ise yüzde 9,6, azalmıştı.

2023'te işsizlik yüzde 5,2, genç işsizlik ise yüzde 14,9 olmuştu.

Hükümet, bu ayın başında Ulusal Halk Kongresine sunduğu çalışma raporunda 2024 yılı için "yüzde 5 civarında" büyüme hedefi belirlemişti.