ABD’den Meta’ya soruşturma

Wall Street Journal'ın Cumartesi günü bildirdiğine göre, Virginia'daki federal yetkililer Meta Platforms Inc. adlı çok uluslu teknoloji şirketinin "yasadışı uyuşturucu satışına" olası katılımı konusunda soruşturma yürütüyor.

Savcılar tarafından gönderildiği iddia edilen ve medyanın incelediği mahkeme celplerinin kopyalarına göre soruşturma, Instagram ve Facebook da dahil olmak üzere Meta'nın sahip olduğu sosyal medya platformlarının yasadışı uyuşturucu ticaretine olanak sağlayıp sağlamadığını ve bundan kazanç elde edip etmediğini açıklığa kavuşturmayı amaçlıyor. Buna ek olarak yetkililer, "Meta'nın platformlarında ihlal edici uyuşturucu içeriği ve/veya Meta'nın platformları aracılığıyla yasadışı uyuşturucu satışı" olabilecek kayıtları arıyor. Konu hakkında bilgi sahibi kaynaklara göre, Gıda ve İlaç İdaresi de soruşturmaya dahil oldu.