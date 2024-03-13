Son 53 yılın en sıcak 2. Şubat ayı yaşandı

Meteoroloji'nin "Aylık Sıcaklık Analizi" raporuna göre, 1991-2020 normalleri Şubat ayı ortalama sıcaklığı 4.1 °C olup 2024 Şubat ayı sıcaklığı da 7.5 °C oldu. 2024 yılı Şubat ayı, 1991-2020 normalleri Şubat ayı ortalamasının 3.4 °C üzerinde gerçekleşti. Böylece Şubat ayı, son 53 yılın en sıcak ikinci Şubat ayı olarak kayıtlara geçti. Birinci en sıcak yıl 7.9 °C ile 2016 yılı olmuştu.

Şubat ayında ekstrem sıcaklıklar; en düşük sıcaklık -29.5 ºC ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 28.7 °C ile Karaisalı'da tespit edildi.

Şubat ayı ortalama maksimum sıcaklıları, 1991-2020 maksimum sıcaklık 2.5 °C üzerinde gerçekleşti.

Şubat ayı ortalama minimum sıcaklıları, 1991-2020 minimum sıcaklık normallerinin 3.7 °C üzerinde belirlendi.

Akhisar, Hatay, Korkuteli, Gazipaşa, Ardahan, Özalp, Başkale, Yüksekova, Mardin çevresinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken; yurdumuzun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.