Apara Gündem Son 53 yılın en sıcak 2. Şubat ayı yaşandı
Giriş Tarihi: 13.3.2024 11:32 Son Güncelleme: 13.3.2024 11:32

Son 53 yılın en sıcak 2. Şubat ayı yaşandı

Son 53 yılın en sıcak 2. Şubat ayı yaşandı

2024 yılı Şubat ayı, son 53 yılın en sıcak ikinci Şubat ayı olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji'nin "Aylık Sıcaklık Analizi" raporuna göre, 1991-2020 normalleri Şubat ayı ortalama sıcaklığı 4.1 °C olup 2024 Şubat ayı sıcaklığı da 7.5 °C oldu. 2024 yılı Şubat ayı, 1991-2020 normalleri Şubat ayı ortalamasının 3.4 °C üzerinde gerçekleşti. Böylece Şubat ayı, son 53 yılın en sıcak ikinci Şubat ayı olarak kayıtlara geçti. Birinci en sıcak yıl 7.9 °C ile 2016 yılı olmuştu.

Şubat ayında ekstrem sıcaklıklar; en düşük sıcaklık -29.5 ºC ile Ardahan'da, en yüksek sıcaklık ise 28.7 °C ile Karaisalı'da tespit edildi.

Şubat ayı ortalama maksimum sıcaklıları, 1991-2020 maksimum sıcaklık 2.5 °C üzerinde gerçekleşti.

Şubat ayı ortalama minimum sıcaklıları, 1991-2020 minimum sıcaklık normallerinin 3.7 °C üzerinde belirlendi.

Akhisar, Hatay, Korkuteli, Gazipaşa, Ardahan, Özalp, Başkale, Yüksekova, Mardin çevresinde mevsim normalleri civarında gerçekleşirken; yurdumuzun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

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Son 53 yılın en sıcak 2. Şubat ayı yaşandı
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