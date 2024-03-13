Citigroup BoE’nin faiz indirimi için tarih verdi

Citigroup, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) ilk faiz indirimi için beklentisini Ağustos ayından Haziran ayına çekti. Citi ekonomistleri, "İnatçı bir şekilde zayıf seyreden faaliyetler, işgücü piyasası göstergelerindeki daha fazla yumuşama ve yatay seyreden ücret ve hizmet enflasyonu rakamlarının bir araya gelmesi, Para Politikası Kurulu'nın yılın 2'nci çeyreğinin sonunda indirime başlamaya zorlayacaktır" değerlendirmesini yaptılar.

Citi, BoE'den bu yıl için bektlediği toplam indirim miktarını 125 baz puan olarak korudu, ancak BoE'nin 2024'te kaç faiz indirimi yapmasını beklediğini belirtmedi.

Citi ekonomistleri, ücret artışının BoE'nin özel sektör beklentileriyle büyük ölçüde uyumlu göründüğünü, hizmet sektörü enflasyonunun ise merkez bankasının Haziran ayında potansiyel olarak faizleri düşürmeye başlamadan önce önümüzdeki iki sürümde beklentisinin 10-20 baz puan altında kalmasının beklendiğini söyledi.

Citi, ikinci çeyrek enflasyon verilerinin daha dirençli çıkması halinde Ağustos ayında faiz indirimine gitilmesinin ise "akla yatkın" olduğunu vurguladı.