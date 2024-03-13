Citadel: Fed faiz oranlarını düşürmek için yavaş hareket etmeli

Citadel'in kurucusu ve CEO'su Ken Griffin, Fed'in inatçı enflasyonla mücadelesinde faiz oranlarını düşürmek için yavaş hareket etmesi gerektiğini düşünüyor.



Florida'da düzenlenen Uluslararası Vadeli İşlemler Endüstrisi konferansında konuşan Griffin, "Eğer ben onların yerinde olsaydım, çok hızlı kesinti yapmak istemezdimi. Yapabilecekleri en kötü şey kesintiye gitmek, duraklamak ve ardından yönü hızla daha yüksek oranlara doğru değiştirmek olabilir. Bence bu, izleyebilecekleri en yıkıcı hareket tarzı olacaktır.Bu nedenle, insanların iki ay önce beklediğinden biraz daha yavaş bir faiz indirimine gideceklerini düşünüyorum. Bence bunun gerçekleştiğini görüyoruz" dedi.



Griffin, fiyatları yüksek tutan önemli enflasyonist güçlerin mevcut olduğunu belirterek, "Hala muazzam miktarda devlet harcamamız var. Bu enflasyonist bir durum. Ayrıca tarihimizde küreselleşmenin azaldığı bir döneme giriyoruz. Yani enflasyon söylemini desteklemeye devam eden iki büyük, büyük kuyruk rüzgarımız var" diye konuştu.