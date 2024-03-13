Çin’de tüketimi artırmaya yönelik politikalar sürdürülecek mi?

Çin'in tüketim malları üreticileri, talebi artırmaya yardımcı olacak daha fazla politika desteğinden yararlanmaya başlayabilir.

Son seyahat verileri hizmet tüketiminde ivme olduğunu gösterirken, HSBC ekonomistleri dayanıklı tüketim mallarına olan talebi artırmaya yönelik politikaların yolda olduğunu düşünüyor.

Ticaret bakanlığı, geçmişte talebi artırmak için kullanılan bir taktik olan otomobil ve ev aletleri gibi ürünlere yönelik takas programlarını teşvik edeceğini bildirdi.

HSBC Ekonomistleri, ayrıntıların henüz açıklanmadığını ancak politikanın "sübvansiyonlar veya hedefli kredi desteğinin yanı sıra eski veya uygun olmayan malların elden çıkarılmasını teşvik edecek" önlemleri içerebileceğini söylüyor.