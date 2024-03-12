Husiler, Kızıldeniz’de bir gemiyi daha hedef aldı

Yemen'de İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de ABD gemisi olarak tanımladıkları Liberya bandralı Pinokyo adlı gemiyi füzelerle hedef aldı.

Equasis ve BM Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından işletilen kamuya açık veri tabanlarına göre Pinocchio, Singapur'a kayıtlı OM-MAR 5 INC şirketine ait Liberya bandıralı bir konteyner gemisi.

Husi askeri sözcüsü Yahya Sarea, grubun Gazze'deki savaş sırasında Filistinlilerle dayanışma içinde olmak için Ramazan'da askeri operasyonlarını arttıracağını söyledi.