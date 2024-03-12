ECB karşılık oranını sabit tutma eğiliminde

Çarşamba günü ECB para politikası uygulaması hakkında yapılacak kritik toplantı öncesi Minimum Rezerv Karşılığı (Minimum Reserve Requirements-MRR) oranının yüzde 1'de tutulması eğilimi ağır bastı.

ECB'nin bazı şahin üyeleri bu oranın yükseltilmesi için bastırıyordu. Bu oranın yükselmesi ise bankaların karlılık oranlarına darbe anlamına gelecekti. Kaynaklara göre çarşamba günü belirlenecek oran yüzde 1'de kalsa da gelecekte değiştirilme potansiyeli taşıyor.

Banka hisseleri haber üzerine hızla yükselirken yükselişlere yüzde 1,95 ile Deutsche Bank öncülük etti. Geçtiğimiz hafta perşembe günü ECB Başkanı Christine Lagarde 13 Mart'ta para politikası uygulama çerçevesini değerlendireceklerini, MRR oranı hakkında varılacak kararın değerlendirme sonrası açıklanacağını duyurmuştu.