Çinli şirket Vanke, notları izlemeye alınsa da değer kazandı

Çin'in devlet destekli gayrimenkul şirketi Vanke, Moody's tarafından notlarının olası bir indirim için izlemeye alınmasına rağmen Hong Kong Borsası'nda değer kazandı.

Vnake'in Moody's tarafından verilen negatif izleme kararı sonrası yaptığı açıklamada, "şirketin mevcut operasyonunun ve yeniden finansmanının normal olduğunu ve finansman kanallarının istikrarlı olduğunu" ifade etmesi ve olası bir not indiriminin finansman faaliyetleri üzerinde etkisinin "kontrol edilebilir" olduğunu vurgulaması, hisselere değer kazandırdı.

Hong Kong'de China Vanke hisseleri yüzde 2,3 artarak 5,84 Hong Kong doları seviyesini gördü. Hisseler Shenzhen Borsası'nda da yüzde 0,8 yükseldi.

Analistler, Vanke'deki herhangi bir geri ödeme sorununun borç krizini daha da kötüleştirebileceğini ve piyasa güvenini azaltabileceğini söyledi.

Beijing G Capital Private Fund Management Center LLP'nin başkanı Li Gen, "Piyasa hala Vanke'nin uzun vadeli borçları konusunda endişeli. Asıl baskı bu yılın ikinci yarısında başlayacak. Hissedarlarından zamanında destek alamazsa, konut satışları zayıf kalmaya devam ederken, Vanke likidite sıkıntısıyla karşı karşıya kalacak" dedi.