BoJ faiz artırmaya yaklaşıyor

Japonya Merkez Bankası (BOJ) yetkilileri faiz oranlarını artırmaya yaklaşıyor ve gelecek haftaki politika toplantısında bu ay harekete geçip geçmeyeceklerine karar verecekler.

Kaynaklara göre nihai karar, yetkililerin Cuma günü açıklanacak bahar dönemi ücret görüşmelerinin ilk sonuçlarını görmelerinin ardından verilecek. Bazıları bankanın daha fazla veri görmek için Nisan ayına kadar beklemesi gerektiği yönündeki temkinli görüşünü korusa da, güçlü bir sonuç Mart ayında faiz artışı için son bir itici güç oluşturabilir.

Yetkililer, 18-19 Mart'ta yapılacak toplantıda faiz artırımı ya da bekleme kararı alınmasına hazırlanıyor. Yetkililer, 2007'den bu yana ilk faiz artırımının Mart ya da Nisan ayında yapılmasından bağımsız olarak, bankanın faiz artırımına yakın olduğu görüşünde.

Bazı yetkililer, kararın yakın olması beklendiğinden, sonunda kararın Başkan Kazuo Ueda'ya kalabileceğine ve onun görüşü etrafında bir konsensüs oluşabileceğine inanıyor.

Yetkililer, beklemede kalınması durumunda, beklentileri korumak ve olası piyasa hareketlerini sınırlamak için faiz artırımının yolda olduğuna dair bir sinyal vermeleri gerekip gerekmediğini düşünüyor.

BOJ BAŞKANI UEDA: EKONOMİDE KADEMELİ TOPARLANMANIN DEVAM ETTİĞİ YÖNÜNDE

BoJ Başkanı Kazuo Ueda, tüketimdeki zayıflığa rağmen ekonominin kademeli olarak toparlanmaya devam ettiğini teyit etti.

Ueda "Bazı hanehalkı harcama verilerinde zayıflık olsa da benim görüşüm kademeli toparlanmanın devam ettiği yönünde" dedi ve kişisel tüketimde zayıflık işaretleri olsa da işletmelerin sermaye yatırımlarının "istikrarlı bir şekilde arttığını" söyledi.

Ueda, bankanın sürdürülebilir enflasyon hedefine ulaşılıp ulaşılmadığını belirlemek için en son verileri gözden geçirmek istediğini belirtti ve "bu hafta daha fazla veri gelecek" diyerek, sendikalar için en büyük şemsiye grubun Cuma günü bir anlaşma açıklamasıyla sonuçlanması beklenen yıllık ücret görüşmelerinden elde edilen sonuçlara açık bir gönderme yaptı.

Ueda, yönetim kurulunun bankanın %2'lik istikrarlı enflasyon hedefine yaklaşıldığı konusunda hemfikir olması halinde çeşitli politika ayarlarında değişiklik yapmayı değerlendirecekleri sözünü verdi.

Ueda, "Hedefe ulaşılması halinde negatif faiz politikasını, getiri eğrisi kontrolünü ve diğer çeşitli gevşeme tedbirlerini ayarlamayı değerlendireceğiz. Gerçek adımlar ve içerik o zamanki ekonomik ve fiyat koşullarına bağlı olacaktır" dedi.