Fed üyesi Goolsbee: Politika yapıcılar bu yıl faiz oranlarını düşürecekler

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyonun daha da soğumasıyla politika yapıcıların bu yıl faiz oranlarını düşüreceğini beklediğini söyledi.



Goolsbee Fox News'e verdiği mülakatta, enflasyonun geçen yıl önemli ölçüde iyileştiğini ancak ABD merkez bankasının enflasyonu %2'lik hedefine geri getirmesi gerektiğini vurguladı.

Goolsbee, Fed'in enflasyonu bu seviyeye geri getirmeden önce %2'lik hedefini değiştiremeyeceğini söyledi. Goolsbee, Fed'in son birkaç yıldır yükselen ve pandemi öncesindeki seviyelere dönmesi pek mümkün olmayan fiyat seviyelerine değil enflasyon oranına odaklandığını da sözlerine ekledi.