Apara Gündem ECB'nin Haziran ayında faiz indirimine gitmesi öngörülüyor
Giriş Tarihi: 11.3.2024 16:13 Son Güncelleme: 11.3.2024 16:25

ECB'nin Haziran ayında faiz indirimine gitmesi öngörülüyor

ECB’nin Haziran ayında faiz indirimine gitmesi öngörülüyor

Rabobank analistleri Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Haziran ayında faiz indirimine gitmesinin artık daha muhtemel olduğunu duyurdu.

Rabobank'a göre Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Haziran ayında bir faiz indirimine gitmesi artık daha olası. Rabobank analistleri yayınladıkları yatırımcı notunda, "Bunu temel senaryomuz olarak benimsiyoruz. Ücretlerdeki ve çekirdek enflasyondaki düşüş eğilimi durursa, gevşemenin başlaması yine de Eylül ayına ertelenebilir" ifadelerini kullandılar.

"Her iki durumda da gevşeme döngüsü temkinli ve kademeli olacak" vurgusunu yapan analistler, "Bununla birlikte, bazı riskler ECB'yi gevşeme döngüsünü kesintiye uğratmaya veya öngörülenden daha erken sonlandırmaya zorlayabilir" uyarısında da bulundular.

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ECB'nin Haziran ayında faiz indirimine gitmesi öngörülüyor
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