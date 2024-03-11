Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: İstihdam rekor kırdı

İstihdam oranı Ocak ayında bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İSTİHDAM REKOR KIRDI

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 160 bin kişi artarak 32 milyon 222 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,0 iken kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İstihdam oranımız yüzde 49'luk oranıyla bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Makro istikrar içinde, istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz." dedi.