S&P Global, Çin’in kredi notunu düşürebilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, ekonomik toparlanmanın zayıf kalması ya da büyük ölçüde kapsamlı teşviklerle sürdürülmesi halinde Çin'in kredi notunun düşürülebileceği uyarısında bulundu.

S&P Çin'in notunu en son 2017'de düşürmüştü.

S&P analisti Kim Eng Tan, ekonominin toparlanması ve mali baskıların hafiflemesi için Çin'e ilişkin kötümserliğin ortadan kalkması gerektiğini söyledi.

Tan, "Çin ekonomisinde iyileşmenin şu anda düşündüğümüzden biraz daha geleceğe ertelenmesi halinde - ki bu önümüzdeki bir veya iki yıl içinde olacaktır. S&P'nin bu görüşü nota yansıtmak zorunda kalabilir. Bu da negatif yönde bir derecelendirme eylemi olabileceği anlamına geliyor" dedi.

Şimdilik sinyallerin "karışık" olduğunu vurgulayan ve ekonominin bu yıl "biraz" toparlanması için hala "iyi bir şans" olduğunu belirten Tan, "Eğer bu sıçrama planlanandan çok daha fazla teşvike ihtiyaç duyarsa, Çin'in borcu daha hızlı artacağı için "negatif derecelendirme eylemi için argümanlar güçlenecektir" ifadelerini kullandı.