Fed üyesi Mester’den erken faiz indirimi endişesi

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester, faiz oranlarının çok uzun süre yüksek tutulmasından ziyade çok hızlı düşürülmesinden endişe ediyor.

Perşembe günü yaptığı konuşmada merkez bankası yetkilisi, enflasyonun yolunu takip etmek için çok uzun süre beklemekle karşılaştırıldığında çok hızlı azaltmanın "daha büyük hata" olduğunu söyledi. Fed yüzde 2 enflasyon hedefliyor ve Mester ve diğer yetkililer ilerleme kaydedildiğini ancak gevşemeye başlama konusunda henüz yeterince ikna olmadıklarını söylediler.

Hazırlanan konuşmasında Mester, "Bunu yapmak, enflasyonu bu noktaya getirmek için yapılan tüm iyi çalışmaları baltalayacaktır. Çok erken gevşemeyle, enflasyon konusunda kaydettiğimiz ilerlemenin bir kısmını geri alacağımız, potansiyel olarak enflasyon beklentilerini istikrarsızlaştıracak ve ardından rotayı tersine çevirmek zorunda kalacağımız bir durumda bulmak istemiyoruz. İşgücü piyasalarının ve ekonomik büyümenin oldukça sağlam olması nedeniyle bu riski almamıza gerek yok" dedi.

Mester bu yıl oran belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin oy kullanma hakkına sahip üyesi.