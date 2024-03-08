ECB üyesi Kazaks: ECB faiz indirimlerine başladığında bunu otomatik pilota almayacak

ECB Yönetim Konseyi üyesi ve Letonya Merkez Bankası Başkanı Martins Kazaks'a göre, Avrupa Merkez Bankası faiz indirimleri başladıktan sonra her toplantıda faiz oranlarını düşürmek zorunda kalmayacak.

Kazaks, Bloomberg News'a yaptığı açıklamada, parasal genişlemenin, koşullar gerektirdiği takdirde yol boyunca duraklamalar içerebileceğini söyledi. Bir tür ileriye dönük yönlendirmeye nihai bir dönüşü dışlamasa da, artan belirsizlik nedeniyle bunun şu anda uygun olmadığını söyledi.

Kazaks, "İlk kesinti önemli olacak, çünkü bu yolu değiştirdiğimizi gösterecek. Ancak benim görüşüme göre bu, her bir toplantıyı kesmek zorunda olduğumuz ya da buna mecbur olduğumuz anlamına gelmiyor. Opsiyonellik her zaman var. Hiçbir şeyi otomatik pilota bağlamıyoruz" dedi.

Kazaks, "Ücret artışı bir miktar gevşiyor gibi görünüyor. Bazı öncü göstergelerin de aynı yöne işaret ettiğini görüyoruz" ifadelerini de kullandı.