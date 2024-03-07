Moody’s 5 ülkenin bankacılık sektörü görünümlerini negatife çevirdi

Moody's Ratings Belçika, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç ve İngiltere'nin bankacılık sektörü görünümlerini durağandan negatife çevirdi.

İtalya için bankacılık sektörü görünümü negatiften durağana yükseltirken, Danimarka, İspanya ve İsviçre için bankacılık sektörü görünümleri durağan olarak korudu

Moody's Kıdemli Analist Yardımcısı Effie Tsotsani, "Düşük ekonomik büyüme ve yüksek borçlanma maliyetleri ile kötüleşen faaliyet ortamı, en büyük Avrupa ülkelerinde, özellikle de kurumsal sektörde kredi büyümesinin yanı sıra kredi performansını da etkileyecektir. Genel olarak, yüksek fonlama maliyetleri ve artan kredi zararları nedeniyle 2023'teki en yüksek seviyelerden itibaren karlılıkta ılımlı bir bozulma bekliyoruz, ancak getiriler yine de tarihsel ortalamaların üzerinde kalacaktır" dedi

Moody's, İtalya'nın bankacılık sektörünün, varlık kalitesindeki hafif bozulmayı dengeleyen istikrarlı karlılık ve güçlü sermaye ile dirençli faaliyet koşullarından yararlanmasını beklerdiklerini vurguladı.