Fed üyesi Kashkari: Fed bu yıl en fazla 2 faiz indirimi yapacak

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, yılın başından bu yana gelen güçlü ekonomik verilerin Fed'in bu yıl en fazla iki kez ya da muhtemelen sadece bir kez faiz indirmesini uygun kılacağının sinyalini verdi.



WSJ'ye konuşan Kashkari, Fed politika yapıcıların en son üç aylık ekonomik tahminler açıkladığında öngördükleri çeyrek puanlık faiz indirimi sayısına atıfta bulunarak "Aralık ayında iki puandaydım" dedi.

FOMC üyelelerinin yeni projeksiyonları, 19-20 Mart tarihlerinde yapılacak toplantının ardından açıklanacak.



Kashkari, "Elde edilen veriler ışığında Aralık ayına kıyasla daha fazla kesinti yapacağımı söylemek zor. Temel bir durumda Aralık ayında olduğum yerde olacağım gibi görünüyor, ya da potansiyel olarak bir daha az, ama karar vermedim" dedib



Aralık ayında FOMC üyelerinin medyan tahmini, Fed politika faizini bu yıl 3 kez indirererk mevcut %5,25-%5,5 aralığından %4,5-%4,75 aralığına çekeceği yönündeydi.



Kashkari, "baz senaryo "nun Fed'in faizleri daha fazla artırmayacağı yönünde olduğunu ve bu görüşün Aralık ayında yayınlanan tahminler ve o zamandan bu yana yapılan açıklamalar temelinde tüm Fed politika yapıcıları tarafından paylaşıldığını söyledi.



Kashkari, "Ekonominin dirençli kalması ve enflasyonun beklenenden daha yerleşik olması halinde, yapacağımız ilk şey, faiz oranlarını uzun bir süre için oldukları yerde tutmak olacaktır" diye konuştu,



Fed'in bir gerilemeden kaçınmak ve tarihsel olarak çok yüksek enflasyonla savaştığında olduğu gibi enflasyonun düştüğü ancak istihdam piyasasının çökmediği bir "yumuşak iniş" yapmak istediğini anlatan Kashkari, "ekonomi çok iyi gidiyorsa, belki de bunun mümkün olduğunu fark etmediğimizde ekonomi bu faiz ortamını sürdürebilir" dedi.