Çin Dışişleri Bakanı: ABD Çin hakkında yanlış bir algıya sahip

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD'nin Çin hakkında yanlış bir algıya sahip olmaya devam ettiğini ve başkanlar Joe Biden ile Xi Jinping'in geçtiğimiz Kasım ayında bir araya gelmesinden bu yana bazı ilerlemeler kaydedilmesine rağmen ABD'nin verdiği sözleri henüz yerine getirmediğini söyledi.

Yıllık Ulusal Halk Kongresi çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Wang, iki ülke arasındaki alışverişin ancak her iki tarafın da farklılıklarına saygı göstermesi ve bunları tanıması halinde devam edebileceğini vurguladı.

Wang, "ABD'nin Çin'e ilişkin yanlış bir algıya sahip olmaya devam ettiğini ve verdiği sözleri yerine getirmediğini belirtmek zorundayız" dedi. ABD'nin Çin'i baskı altına almak için yeni yollar bulmaya devam ettiğini vurguladı.