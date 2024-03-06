İngiltere’nin vergi indirimlerine yönelmesi bekleniyor

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın, Başbakan Rishi Sunak liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin seçimlerde elini güçlerdirmek amacıyla, kamu maliyesinin kırılgan durumuna rağmen bugün seçmenlere vergi indirimleri teklif etmesi bekleniyor.

Bir kamuoyu yoklamasına göre Muhafazakârlar 50 yıldır görülmemiş bir oran ile İşçi Partisi'nin gerisindeler ve milletvekillerinin çoğu Hunt'ın bütçe konuşmasını bu yıl yapılacak seçimlerden önce geri dönüş için son şans olarak görüyor.



Hunt, TSİ 1530 sularında parlamentoda yapacağı konuşmadan alıntılara göre, enflasyonun %11'in üzerindeki zirve noktasından %4'e düşmesinin "artık vergilerde kalıcı kesintilerle ailelere yardım edebileceğimiz" anlamına geldiğini söyleyecek.

The Times'ın haberine göre Hunt, sosyal güvenlik katkı paylarında yüzde iki puanlık bir kesintiye giderek, geçen Kasım ayındaki benzer bir hamleyle birlikte çalışanların cebine yılda ortalama 900 pound (1.145 dolar) koyacak.



Ayrıca akaryakıt vergisinin dondurulmasına ilişkin sürenin de uzatılacağını açıklaması bekleniyor.



Ancak bu iki yeni önlemin 15 milyar poundluk maliyeti, The Times'ın Hunt'ın kullanabileceğini söylediği 13 milyar poundluk "mali boşluktan" daha fazla olacaktır. Hunt'ın hesaplarını tutturmak için enerji firmalarının karları üzerinden alınan vergiyi bir yıl uzatması ve muhalefetteki İşçi Partisi tarafından önerilen, İngiltere'de yaşayan ve gelirlerini yurtdışında elde eden kişilerle ilgili kuralları sıkılaştırması bekleniyor.