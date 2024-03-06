Fed Başkanı Powell’dan faiz indirim sinyali

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell beklenen konuşmasında yetkililer enflasyonla mücadeleyi kazandıklarına ikna olana kadar faizleri düşürmek için acele etmeyeceklerini yineledi.

Fed Başkanı Powell ABD Temsilciler Meclisi'ndeki konuşmasında faizleri "bu yılın bir noktasında" düşürmeye başlamanın muhtemelen uygun olacağı, ancak henüz buna hazır olmadıkları mesajlarına yer verdi.

Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki konuşmasında "Komite, enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde %2'ye doğru ilerlediğine dair daha fazla güven kazanana kadar hedef aralığını azaltmanın uygun olacağını düşünmüyor" ifadelerini kullandı.

Powell, 31 Ocak'taki son basın toplantısında kullandığı söylemleri tekrarlayarak hazırladığı konuşmasında "Politika faizimizin bu sıkılaştırma döngüsü için muhtemelen zirvede olduğuna inanıyoruz. Eğer ekonomi genel olarak beklendiği gibi gelişirse, bu yılın bir noktasında politika kısıtlamasını geri çevirmeye başlamak muhtemelen uygun olacaktır. Ancak ekonomik görünüm belirsiz ve %2'lik enflasyon hedefimize doğru ilerlemenin devam edeceği garanti değil" sözlerine yer verdi.