THY’den yurt içi uçuşlara ucuz bilet kampanyası

Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, yeni bilet kampanyası düzenledi.

'11 EYLÜL-31 EKİM 2024 TARİHLERİNİ KAPSAYACAK'

5-6 Mart 2024 tarihinde alınacak biletlerle 11 Eylül-31 Ekim 2024 tarihleri arasında seyahat gerçekleştirilecek.

'799 LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLAR GEÇERLİ OLACAK'

Tek yön uçuşlarda geçerli olacak kampanyayla 799 liradan başlayan fiyatlarla eşsiz uçuş deneyimi yaşanacak.

'PAKET ÜCRETLERİ BELLİ OLDU'

Kampanya kapsamında sunulan ExtraFly pakette ücretler, İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Dalaman, Ankara, Nevşehir hatlarında 1.179 lira, PrimeFly pakette ise 1.249 lira oldu..

Bu hatlar dışında kalan tüm yurt içi uçuşlarda ücretler ExtraFly pakette 1.129 lira, PrimeFly pakette ise 1.189 lira olarak belirlendi.

'65 BİN KOLTUKLA SINIRLI OLACAK'

Kampanya kapsamında 65 bin koltuk satışa sunulacak.