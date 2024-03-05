Bakan Işıkhan: Emekli ikramiyeleri bayramdan önce yatacak

"EMEKLİLER YILINA ÖZEL DESTEKLERİMİZ OLACAK"

Bakan Işıkhan, "Emekilere her zaman en iyi rakamları vermeyi arzu ederiz. Ancak koşullar doğrultusunda hareket ediyoruz. Daha iyi hizmetlerimiz olacak. 'Emekliler Yılı'yla ilgili desteklerimiz olacak. Çalışmalar devam ediyor" diye konuştu.

KAYIT DIŞILIĞI AZALTMAK EN ÖNEMLİ HEDEF

Prim günü eşitlenmesi konusuna ilişkin de değerlendirmede bulunan Işıkhan, "Orta vadeli planlarımız arasındaydı, düzenleme içine alacağız tabi. İstihdamı arttırmak, kayıt dışılığını azaltmak bizim en önemli hedeflerimiz arasında" ifadesini kullandı.