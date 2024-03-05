AMD’nin Çin’e yapay zeka çipi satma çabalarına Washington engeli

Bloomberg News'un haberine göre, Advanced Micro Devices'ın Çin pazarı için özel olarak tasarlanmış bir yapay zeka çipi satma çabaları ABD hükümetinin engeline takıldı.



AMD, yapay zeka işlemcisini Çin'e satmak için ABD Ticaret Bakanlığı'ndan onay almaya çalışıyor. Konuya yakın kaynaklarda dayandırılan haberde, çipin AMD'nin Çin dışında sattıklarından daha düşük performansa sahip olduğu ve ABD ihracat kısıtlamalarını karşılamak üzere tasarlandığı belirtildi.



Habere göre ABD'li yetkililer işlemcinin hala çok güçlü olduğunu ve şirketin Çin'de satmak için Ticaret Sanayi ve Güvenlik Bürosu'ndan lisans alması gerektiğini söyledi.



AMD ve Ticaret Bakanlığı, Reuters'ın yorum talebine hemen yanıt vermedi.



Ekim ayında ABD, Nvidia ve diğerleri tarafından tasarlanan daha gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin'e sevkiyatını durdurmayı planladı ve Pekin'in ordusunu güçlendirmek için en son ABD teknolojilerini almasını engellemeye yönelik bir dizi önlemin parçası oldu.