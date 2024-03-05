AB, iş kurmak için Birleşik Krallık’tan daha cazip

Birleşik Krallık'ın küresel bir yatırım merkezi olarak itibarı geçtiğimiz Nisan ayında dibe vurdu.

Microsoft Corp. Başkanı Brad Smith, Avrupa Birliği'nin "iş kurmak için daha cazip bir yer" olduğunu söyledi.

Smith, İngiltere rekabet gözlemcisinin şirketin oyun geliştiricisi Activision Blizzard'ı devralmasını engellemesinin ardından yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin "iş kurmak için daha cazip bir yer" olduğunu söyledi

Otomobil üreticisi Stellantis NV, İngiliz üretici Dyson Technology Ltd. ve ilaç devleri Eli Lilly & Co. ve Astrazeneca Plc kendi eleştirileriyle takip etti. İngiltere'nin teknoloji tacı ARM Holdings Plc, ilk halka arzlardan elde edilen sermaye 14 yılın en düşük seviyesine gerilerken ABD'de listelenmeyi seçti.

WPP Plc İcra Kurulu Başkanı Mark Read, "yıl ilerledikçe 2024 hakkında hepimiz biraz daha iyi hissedeceğiz" derken British Land Co. CEO'su Simon Carter kendisini "ihtiyatlı iyimser" olarak tanımladı. Carter, hükümetin İngiltere'nin AB ile ilişkilerini düzelterek ve vergileri düşürerek "değişiklikler yaptığını" ve "bunun yatırım için daha olumlu bir zemin yarattığını" sözlerine ekledi.