Goldman Sachs Apple’ı listeden çıkardı

Goldman Sachs Group, zayıf talep endişelerine ve hisselerindeki düşük performansa işaret ederek Apple Inc'i en çok satın alınacaklar "Directors' Cut" listesinden çıkardı.

Apple, listeden çıkarılmasının ardından Cuma günü %0,6 değer kaybetti.

Apple, Muhteşem 7 içindeki hisselerin çok gerisinde performans gösterdi. Özellikle Çin'in ekonomik sıkıntılarının devam etmesinin iPhone satışlarında uzun süreli bir düşüş endişesi yaratması bunda etkili oldu.

Goldman, Directors' Cut listesinin aylık olarak gözden geçirildiğini ve hisse senetlerinin "artık en iyi yatırım fikri" olmadıkları takdirde çıkarıldığını söyledi. Analist Michael Ng, "piyasanın daha yavaş ürün geliri artışına odaklanmasının Apple ekosisteminin gücünü ve buna bağlı gelir dayanıklılığı ve görünürlüğünü maskelediği" inancıyla Apple'da "Al" tavsiyesini koruyor.