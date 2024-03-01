Fed üyesi Goolsbee: Faizler oldukça kısıtlayıcı

Chicago FedBaşkanı Austan Goolsbee, geçen yıl mal ve işgücü arzında yaşanan iyileşmelerin bu yıl ABD enflasyonunda daha fazla düşüşe zemin hazırladığına inandığını belirterek, bu yılın ilerleyen dönemlerinde faiz oranlarında indirime gidilebileceğinin sinyalini verdi.

Princeton Üniversitesi sponsorluğunda düzenlenen bir etkinlikte konuşan Goolsbee, "Faizler oldukça kısıtlayıcı. Asıl soru, bu kısıtlayıcılığın ne kadar süreceği" ifadelerini kullansa da bu soruya bir yanıt vermedi.

Ancak enflasyon düşmeye devam ederse, Fed'in şu anda %5,25-%5,5 olan politika faizinin sabit tutulsa bile "reel" anlamda giderek daha kısıtlayıcı hale geleceğini söyledi.

Goolsbee, ABD ekonomisinin bu yıl, tarihsel olarak alışılmadık bir model olan güçlü bir işgücü piyasası ve ekonomik büyümenin yanı sıra düşen enflasyonun "altın yolu" olarak adlandırdığı yolda devam etmesi için hala bir alan olduğunu düşündüğünü söyledi.