Fed üyesi Daly: Acil bir faiz indirimi ihtiyacı yok

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, merkez bankası yetkililerinin gerektiğinde faiz oranlarını düşürmeye hazır olduklarını, ancak ekonominin gücü göz önüne alındığında acil bir indirim ihtiyacı olmadığını vurguladı.

Bloomberg TV'ye konuşan Daly, işgücü piyasası, tüketici harcamaları ve ekonomik büyümeye işaret ederek "Ekonominin duraklamasına yönelik yakın bir risk yok. Veriler bizden talep ettikçe hamleler yapmaya ve ayarlamalar yapmaya hazırız" dedi.



Daly, Fed yetkililerinin enflasyon oranı %2'ye ulaşana kadar faiz oranlarını mevcut seviyesinde tutmaktan kaçınmak istediğini belirterek, böyle bir eylemin gereksiz bir ekonomik gerilemeye neden olabileceğini kaydetti.



Daly, "Enflasyon düştükçe nominal faiz oranını daha da sıkı tutmadığımızdan emin olmak için düşürmek uygun olacaktır. Yüzde 2'ye kadar dayanmaktan, politikayı çok sıkı tutmaktan ve ardından gereksiz bir gerilemeye neden olmaktan kaçınmak istiyoruz" diye konuştu.