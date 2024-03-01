Fed üyesi bu yıl 3 faiz indirimi bekliyor

Cleveland Federal Rezerv Bankası Başkanı Loretta Mester, enflasyonun Fed'in %2'lik hedefine doğru ilerlediğini düşündüğünü ve bu devam ettiği ve işgücü piyasası soğuduğu ancak sağlıklı kaldığı sürece, ABD merkez bankasının bu yıl üç faiz indirimi yapmasını beklemeye devam edeceğini söyledi.

Mester, Yahoo! Finance ile yaptığı bir söyleşide, "Ekonomi tahmin ettiğim gibi gelişirse bu bana doğru geliyor" dedi.

Mester, Ocak ayındaki güçlü enflasyon verilerinin hesaplarını değiştirmediğini belirtirken, tüm Fed politika yapıcıları gibi kendisinin de yaklaşık üç hafta sonraki toplantıda yeni faiz indirimi tahminlerini yazacağını sözlerine ekledi.