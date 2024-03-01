Esnafa destek finansman kredisinde limit yükseltildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaf ve sanatkârların genel işletme kredilerinde yapılan yeni düzenlemeleri duyurdu.
Ticaret Bakanlığı'na bağlı kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla esnaf ve sanatkârlar için Halkbank'tan kullandırmakta olan genel işletme kredilerinde şahıs üst limiti 650 bin liradan 750 bin liraya yükseltildi.
Ayrıca esnaf ve sanatkârların yeni kredi taleplerinde mevcut kredilerini kapatma şartı da aranmayacak.
Bakanlığımıza bağlı kredi ve kefalet kooperatiflerimiz aracılığıyla esnaf ve sanatkârlarımıza Halkbank'tan kullandırmakta olduğumuz genel işletme kredilerinde şahıs üst limitini 650 bin liradan 750 bin liraya yükselttik.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) March 1, 2024
Ayrıca esnaf ve sanatkârlarımızın yeni kredi taleplerinde… pic.twitter.com/e1hL7iontK