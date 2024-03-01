Apara Gündem Esnafa destek finansman kredisinde limit yükseltildi
Giriş Tarihi: 1.3.2024 12:34 Son Güncelleme: 1.3.2024 12:36

Esnafa destek finansman kredisinde limit yükseltildi

Esnafa destek finansman kredisinde limit yükseltildi

Esnaf ve sanatkârlar için Halkbank’tan kullandırmakta olan genel işletme kredilerinde şahıs üst limitinin 650 bin liradan 750 bin liraya yükseltildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeni kredi taleplerinde mevcut kredilerini kapatma şartı aranmayacağını da belirtti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaf ve sanatkârların genel işletme kredilerinde yapılan yeni düzenlemeleri duyurdu.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla esnaf ve sanatkârlar için Halkbank'tan kullandırmakta olan genel işletme kredilerinde şahıs üst limiti 650 bin liradan 750 bin liraya yükseltildi.

Ayrıca esnaf ve sanatkârların yeni kredi taleplerinde mevcut kredilerini kapatma şartı da aranmayacak.

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Esnafa destek finansman kredisinde limit yükseltildi
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