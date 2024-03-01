BOJ Başkanı: Henüz yüzde 2 enflasyon hedefini başarma noktasında değiliz

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, ülke ekonomisinin henüz BOJ'un %2'lik enflasyon hedefine ulaşılmasının öngörülebileceği bir durumda olmadığını söyledi.

Sao Paulo'daki G20 finans liderleri toplantısına katıldıktan sonra bir basın toplantısı düzenleyen Ueda, fiyat hedefine ulaşılmasının yakın olup olmadığının sorulması üzerine, "Henüz o noktada olduğumuzu düşünmüyorum" dedi.

Hedef enflasyona ulaşılıp ulaşılmayacağının belirlenmesinde bu yılki yıllık ücret müzakerelerinin sonucunun kilit önem taşıdığını vurgulayan Ueda, işçi sendikalarının bir önceki yıla göre daha yüksek ücret artışı talep ettiğini ve büyük firmaların da ücretleri artırmaya istekli göründüğünü belirtti.



Başkan Ueda, BOJ'un ülke ekonomisinin kademeli olarak toparlanmasını beklediğini söyledi.