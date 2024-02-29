Apara Gündem Merkez Bankası rezervleri 131,8 milyar dolar oldu
Giriş Tarihi: 29.2.2024 14:57 Son Güncelleme: 29.2.2024 14:58

Merkez Bankası rezervleri 131,8 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 131,8 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 23 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 458 milyon dolar azalışla 131 milyar 750 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Açıklanan istatistiklere göre, 23 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 613 milyon dolar azalışla 82 milyar 479 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 16 Şubat'ta 86 milyar 92 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 1 milyar 155 milyon dolar artışla 48 milyar 116 milyon dolardan 49 milyar 271 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 23 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 458 milyon dolar düşüşle 134 milyar 208 milyon dolardan 131 milyar 750 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
02.02.202448.90586.538135.444
09.02.202448.56186.366134.927
16.02.202448.11686.092134.208
23.02.202449.27182.479131.750

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Merkez Bankası rezervleri 131,8 milyar dolar oldu
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