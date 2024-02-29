Apara Gündem ECB üyesi Guindos: Enflasyonun hedefe döndüğüne ikna olduğumuzda faizi düşüreceğiz
Giriş Tarihi: 29.2.2024 08:46 Son Güncelleme: 29.2.2024 08:47

ECB üyesi Guindos: Enflasyonun hedefe döndüğüne ikna olduğumuzda faizi düşüreceğiz

ECB üyesi Guindos: Enflasyonun hedefe döndüğüne ikna olduğumuzda faizi düşüreceğiz

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, enflasyonun hedefe döndüğüne ikna olduklarında faizi düşüreceklerini açıkladı.

ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, Avrupa Merkez Bankası'nın tüketici fiyatlarındaki büyümenin hedefine döndüğüne ikna olduğunda faiz oranlarını düşüreceğini yineledi.

Guindos, "Enflasyon ve enflasyonun temeline ilişkin aldığımız veriler %2'ye yaklaştığımızı açıkça ortaya koyduğunda, para politikası değiştirilecektir." dedi.

ECB'nin faiz kararlarından önceki bir haftalık sessiz dönemden hemen önce gelen açıklamalar, Yönetim Konseyi üyelerinin çoğundan gelen sabır çağrılarını yansıtıyor. Çoğunluğun borçlanma maliyetlerini azaltmadan önce önümüzdeki haftalarda açıklanacak bir dizi veriyi görmek istemesi nedeniyle, mevduat faizinin mevcut %4 seviyesinden yıl ortasından önce düşürülmesi olası görünmüyor.

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ECB üyesi Guindos: Enflasyonun hedefe döndüğüne ikna olduğumuzda faizi düşüreceğiz
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