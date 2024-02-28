Küresel vergi anlaşması yürürlüğe girmekte zorlanıyor

Financial Times'ın haberine göre, büyük teknoloji gruplarının ve çok uluslu şirketlerin iş yaptıkları yerlerde daha fazla vergi ödemelerini sağlayacak olan ve OECD tarafından desteklenen reformların ilk "ayağının" yasalaşması, Cumhuriyetçilerin muhalefeti nedeniyle ABD'de durdu.



Bu arada gelişmekte olan ülkeler, uluslararası vergi müzakerelerini OECD'den daha fazla etkiye sahip olacakları BM'ye kaydırmaya çalışarak uygulama konusundaki görüşmeleri daha da karmaşık hale getirdiler.



Bu faktörlerin yanı sıra anlaşma metninin nihai hale getirilmesinde yaşanan güçlükler, anlaşmanın imzalanması için Haziran ayında belirlenen son tarihe yetişme çabalarını tehlikeye atıyor ve G20 maliye bakanları bu hafta Brezilya'nın São Paulo kentinde bir araya geldiğinde Avrupa'nın anlaşmayı yeniden canlandırmanın bir yolunu bulma çabalarını hızlandırdı.

ABD'nin onayı olmadan, anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gereken asgari vergi tabanı karşılanamayacak.