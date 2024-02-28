Apara Gündem Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan döviz ile ilgili yeni karar
Giriş Tarihi: 28.2.2024 08:38 Son Güncelleme: 28.2.2024 08:41

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan döviz ile ilgili yeni karar

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan döviz ile ilgili yeni karar

Dövizle ödeme yasağının uygulanma esasları yeniden düzenlendi. Tüm ödemelerin TL ile yapılma zorunluluğu kaldırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımladı.

TÜM ÖDEMELERİN TL İLE YAPILMA ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile dövizle ödeme yasağının uygulanma esasları yeniden düzenlendi. Buna göre, tüm ödemelerin TL ile yapılma zorunluluğu kaldırıldı.

DÖVİZLE ÖDEME YAPILABİLECEK ALANLAR BELİRLENDİ

Düzenlemede yer alan 6 maddedeki hallerle geçmişe dönük yükümlülükler dövizle yerine getirilebilecek. Dövizle ödeme yapılabilecek alanlar ise:

  • Döviz cinsinden kıymetli evraklar
  • 19/4/2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar
  • Borsada döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden alım-satım işlemleri
  • Dış Ticaret Sermaye Şirketleri üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlar
  • Antrepolar ve geçici depolama alanlarının ödeme yükümlülükleri
  • Serbest ticaret bölgesinde faaliyet gösteren firmaların mal teslimi

şeklinde sıralandı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan döviz ile ilgili yeni karar
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