Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan döviz ile ilgili yeni karar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımladı.
TÜM ÖDEMELERİN TL İLE YAPILMA ZORUNLULUĞU KALDIRILDI
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile dövizle ödeme yasağının uygulanma esasları yeniden düzenlendi. Buna göre, tüm ödemelerin TL ile yapılma zorunluluğu kaldırıldı.
DÖVİZLE ÖDEME YAPILABİLECEK ALANLAR BELİRLENDİ
Düzenlemede yer alan 6 maddedeki hallerle geçmişe dönük yükümlülükler dövizle yerine getirilebilecek. Dövizle ödeme yapılabilecek alanlar ise:
şeklinde sıralandı.