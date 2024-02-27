İngiltere’de ’akıllı vergi indirimleri’ uygulanacak

Tek Ulus Muhafazakârları olarak bilinen bir gruba hitap eden İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, mali eşantiyonların geçtiğimiz Kasım ayında yapılan Sonbahar Açıklamasında ortaya konan ile aynı ölçekte olmayacağını, çalışan vergilerinde kesintiler yapılacağını ve işletmelerin yatırım maliyetlerini vergi faturalarından mahsup etmelerine olanak tanıyan bir programın kalıcı olarak uzatılacağını söyledi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişiye göre Hunt, İlkbahar Bütçesinin Sonbahar Açıklamasında belirlenen temanın bir devamı olacağını söyledi.

İktidardaki Muhafazakâr Parti, bu yılın sonunda yapılması beklenen genel seçimler öncesinde yapılan anketlerde muhalefetteki İşçi Partisi'nin gerisinde kaldığı için seçmenleri yanına çekmek için mücadele ediyor. Hunt, Birleşik Krallık'ın vergi yükünün azaltılmasını isteyen partisinin sağ kanadının baskısı altındayken, diğer bakanlık bütçeleri pahasına vergileri azaltmaya yönelik söylentiler, IMF de dahil olmak üzere bazı ekonomistlerin eleştirilerine neden oldu.