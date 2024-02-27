Apara Gündem İngiltere'de 'akıllı vergi indirimleri' uygulanacak
Giriş Tarihi: 27.2.2024 10:45 Son Güncelleme: 27.2.2024 10:46

İngiltere'de 'akıllı vergi indirimleri' uygulanacak

İngiltere’de ’akıllı vergi indirimleri’ uygulanacak

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, Muhafazakar Parti'deki meslektaşlarına önümüzdeki hafta açıklanacak Bahar Bütçesi'nde büyümeyi teşvik eden ve çalışmayı ödüllendiren "akıllı vergi indirimleri" uygulayacağını söyledi.

Tek Ulus Muhafazakârları olarak bilinen bir gruba hitap eden İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, mali eşantiyonların geçtiğimiz Kasım ayında yapılan Sonbahar Açıklamasında ortaya konan ile aynı ölçekte olmayacağını, çalışan vergilerinde kesintiler yapılacağını ve işletmelerin yatırım maliyetlerini vergi faturalarından mahsup etmelerine olanak tanıyan bir programın kalıcı olarak uzatılacağını söyledi.

Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişiye göre Hunt, İlkbahar Bütçesinin Sonbahar Açıklamasında belirlenen temanın bir devamı olacağını söyledi.

İktidardaki Muhafazakâr Parti, bu yılın sonunda yapılması beklenen genel seçimler öncesinde yapılan anketlerde muhalefetteki İşçi Partisi'nin gerisinde kaldığı için seçmenleri yanına çekmek için mücadele ediyor. Hunt, Birleşik Krallık'ın vergi yükünün azaltılmasını isteyen partisinin sağ kanadının baskısı altındayken, diğer bakanlık bütçeleri pahasına vergileri azaltmaya yönelik söylentiler, IMF de dahil olmak üzere bazı ekonomistlerin eleştirilerine neden oldu.

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İngiltere'de 'akıllı vergi indirimleri' uygulanacak
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