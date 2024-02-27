Apara Gündem ECB Başkanı Lagarde'dan enflasyon yorumu
Giriş Tarihi: 27.2.2024 09:48

ECB Başkanı Lagarde'dan enflasyon yorumu

ECB Başkanı Lagarde’dan enflasyon yorumu

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, "Euro Bölgesi firmaları ücret artışlarını daha düşük kar artışları yoluyla absorbe ediyor olabilir" dedi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Euro Bölgesi genelinde ücret artışının güçlü seyrettiğini ancak firmaların bu artışın bir kısmını fiyatları yükseltmek yerine daha düşük kar marjları yoluyla absorbe ediyor olabileceğini söyledi.

Lagarde Strasbourg'da yaptığı açıklamada "Ücret artışının önümüzdeki çeyreklerde enflasyon dinamikleri açısından giderek daha önemli bir faktör haline gelmesi bekleniyor" dedi.

Parlamento oturumunda konuşan Lagarde, "Aynı zamanda, karların katkısı azalıyor, bu da beklendiği gibi işgücü maliyet artışlarının kısmen karlar tarafından tamponlandığını ve tüketicilere tam olarak yansıtılmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
ECB Başkanı Lagarde'dan enflasyon yorumu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz