Avrupalı tedarikçiler Çin ile rekabet edemiyor

AB'nin 2030 yılına kadar elektriğinin yüzde 45'ini yenilenebilir kaynaklardan üretme umutlarının merkezinde yer alan güneş enerjisi sektöründe Avrupalı tedarik şirketleri Çin ile rekabet edemiyorlar.

SolarPower Europe'a göre Ağustos ayından bu yana sekiz Avrupalı güneş enerjisi tedarik zinciri şirketi küresel lider Çin'den gelen ucuz fiyatlı ithalat bolluğu ile rekabet edemeyerek iflas başvurusunda bulundu, üretime ara verdi.

İsviçreli Meyer Burger Technology'nin hisseleri son bir yılda yüzde 87 değer kaybetti. Şirket geçen hafta Avrupa'nın en büyüklerinden biri olan Almanya'daki bir modül üretim tesisini kapatacağını ve ABD'deki genişlemeyi finanse etmek için bedelli sermaye artırımı yoluyla 250 milyon CHF'ye kadar para toplamayı umduğunu açıkladı.