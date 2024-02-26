Apara Gündem Goldman Sachs 1 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı
Giriş Tarihi: 26.2.2024 09:04 Son Güncelleme: 26.2.2024 09:06

Goldman Sachs 1 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı

Goldman Sachs 1 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı

Goldman Sachs ve Mubadala, Asya Pasifik'teki özel kredilere ortak yatırım için 1 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladılar.

Goldman Sachs ve Abu Dabi'nin egemen varlık fonu Mubadala, Asya Pasifik'teki özel kredilere ortak yatırım yapacakları 1 milyar dolarlık bir anlaşma yaptıklarını duyurdular.

Şirketler, anlaşmanın bir parçası olarak Hindistan başta olmak üzere birçok Asya Pasifik pazarına ortak yatırım yapacak.

Mubadala Çeşitlendirilmiş Yatırımlar CEO yardımcısı Omar Eraiqat yaptığı açıklamada, "Çeşitlilik gösteren ve hızla büyüyen ekonomilerin yanı sıra artan özel sermaye anlaşma hacimleri, Asya Pasifik'te geleneksel olmayan kredi kuruluşlarından özelleştirilmiş kredi çözümlerine olan talebi önemli ölçüde artırıyor" dedi.

Mubadala, 2030 yılına kadar Asya'daki yatırımlarını yaklaşık iki katına çıkarmayı hedefliyor.

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Goldman Sachs 1 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı
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