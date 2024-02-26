Çinli üreticiler Avrupalı rakiplerinden pazar payı almaya çalışıyor

Avrupa'nın otomobil endüstrisi, daha ucuz Çin modellerinin gelişine karşı koymak için maliyetleri düşürmek ve daha uygun fiyatlı, iyi incelenmiş elektrikli araçlar (EV'ler) sunmak için çabalıyor.

Renault CEO'su Luca de Meo Cenevre otomobil fuarında yaptığı konuşmada, Avrupa otomobil endüstrisinin Çin'den gelen "meydan okumaya hazır" olduğu konusunda ısrar etti.

SAIC'in MG markası, halihazırda İngiltere'de satılan MG3 hibrit modelinin Avrupa lansmanını Cenevre'de duyurdu.

Fransız otomobil danışmanlık şirketi Inovev'e göre, MG geçen yıl 230.000 araç satışıyla Avrupa'daki her üç Çin yapımı araçtan ikisini sattı.

Inovev, Rusya ve Türkiye de dahil olmak üzere Çinli otomobil üreticilerinin 2024 yılında Avrupa genelinde bir milyondan fazla araç satacağını tahmin ediyor.