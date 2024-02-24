ECB üyesi Nagel: Diğer Merkez Bankalarını değil verileri takip edeceğiz

Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi ve Bundesbank Başkanı Joachim Nagel faiz indirimi konusunda diğer Merkez Bankası'nın adımlarını takip etmeyeceklerini, verileri izleyeceklerini söyledi.

Daha önce de erken faiz indiriminin hata olacağını belirten Nagel yılın ikinci çeyreğindeki kritik verileri görmeden bankanın erken indirim yapmaması gerektiğini söyledi.

Yetkili, erken faiz indiriminin enflasyon hedefinin tutturulmamasına neden olabileceğini ve faizlerin yeniden artması gerekebileceği uyarısı yaptı.

Nagel özellikle çekirdek enflasyonun önümüzdeki aylarda yüzde 2'li hedefin üzerinde kalacağını belirtti.

AMB yetkilileri, faizleri rekor yüksek seviyeye çıkarmasının ardından faiz indirimi beklentilerinin erken olduğuna yönelik açıklamalar yapıyor.

Bugün konuşan Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde faiz indirme konusunda Fed'den önce hareket edip edemeyeceği sorulduğunda, kurumunun bağımsızlığını vurgulamıştı.