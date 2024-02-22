Para piyasalarında ECB için beklentiler değişti

Para piyasaları, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) 2024'te yapacağı öngörülen toplam faiz indirimine ilişkin beklentilerini 100 baz puanın altına düşürürken, Fed tutanaklarının politika yapıcıların para politikasını çok erken gevşetme risklerinden endişe duyduklarını göstermesinin ardından Alman devlet tahvili (Bund) getirileri 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Euro bölgesinin gösterge tahvili olan Almanya'nın 10 yıllık devlet tahvili getirisi 3 baz puan (bps) artarak %2,471 ile 1 Aralık'tan bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Para piyasaları Aralık 2024'e kadar 98 baz puanlık faiz indirimi fiyatladı. ABD enflasyon verileri öncesinde 2024 için toplam faiz indirimi beklentisi 130 baz puanı görmüştü.