Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor

Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutuldu. Yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan Para Politikası Kurulu ile birlikte faiz kararını verecek. Faiz kararı sonrası karar metni ekonomistlerin radarında olacak. Faiz karar metni gelecek dönemin para politikasına ışık tutacağından piyasalara yön verecek.
ŞUBAT AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yeni Başkan Fatih Karahan'ın yöneteceği ilk Merkez Bankası toplantısı bugün açıklanıyor. Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) Fatih Karahan başkanlığında 22 Şubat 2024 Perşembe günü bugün toplanacak. Merkez Bankası faiz kararı saat 14:00'de açıklanacak. Faiz kararının yanında faiz karar metni gelecek dönemin para politikasına ışık tutacağından ekonomistlerin radarında yer alıyor.
POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 45'E YÜKSELDİ
Merkez Bankası 2024 yılının ilk PPK kararıyla beraber politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e yükseltti. Merkez, böylece faizi yüzde 36,5 yükseltmiş oldu.
ŞUBAT 2024 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?
Merkez Bankası PPK toplantısı için beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. PPK faiz kararı için beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45 düzeyinde sabit tutacağını tahmin etti.
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,25 oldu. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e yükseltilmişti.
TÜRK LİRASI POZİTİF REEL GETİRİ PATİKASINA GİRDİ
Merkez Bankası'nın 2024 yılı için yüzde 36'lık bir enflasyon beklentisi bulunuyor. Bununla beraber ekonomistler politika faizinin yüzde 45'a ulaşmasıyla 'TL'nin reel olarak getiri sağlandığı döneme girildiğini ifade etti.
ENFLASYONU DESTEKLEYECEK UNSURLAR DEVRE DIŞI KALDI
Enflasyonda yukarı yönlü baskı yaratan unsurlar devre dışı kalmaya başladı.