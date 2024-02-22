Merkez Bankası faiz kararı belli oluyor

ŞUBAT 2024 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Merkez Bankası PPK toplantısı için beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. PPK faiz kararı için beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45 düzeyinde sabit tutacağını tahmin etti.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,25 oldu. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde 45'e yükseltilmişti.