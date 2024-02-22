Merkez Bankası faiz kararı belli oldu

Merkez Bankası toplantısı Fatih Karahan Başkanlığında gerçekleşti. Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Şubat 2024 faiz kararı ne oldu? PPK kararı ve faiz karar metninde gelecek dönemin para politikasına ilişkin sinyaller yer aldı.

ŞUBAT 2024 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI



Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu (PPK) Fatih Karahan başkanlığında 22 Şubat 2024 Perşembe günü bugün toplandı. Merkez Bankası faiz kararı saat 14:00'de açıklandı. Faiz kararının yanında faiz karar metni gelecek dönemin para politikasına ışık tutacağından ekonomistlerin radarında yer alıyor.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde yüzde 45'e düzeyinde sabit tutuldu. Faiz kararı piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleşti.

POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 45'E YÜKSELDİ



Merkez Bankası 2024 yılının ilk PPK kararıyla beraber politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e yükseltti. Merkez, böylece faizi yüzde 36,5 yükseltmiş oldu.



TCMB'nin bir sonraki toplantısı 21 Mart tarihinde gerçekleştirilecek. Öte yandan Merkez Bankası faiz kararı sonrası piyasalara yön verecek faiz karar metni de yayımlandı.

Toplantıdan sonra yapılan açıklamada şöyle denildi:

Ocak ayında aylık enflasyonun ana eğilimi yılın ilk ayına özgü zamana-bağlı fiyat ve ücret güncellemeleri sonucunda, enflasyon tahmin patikasında öngörülen şekilde yükselmiş ve manşet enflasyon sınırlı bir artış kaydetmiştir. Yakın döneme ilişkin göstergeler, yurt içi talepteki dengelenmenin sürdüğüne işaret etmektedir. Söz konusu dengelenme süreci, tüketim malı ve altın ithalatında güçlü, diğer tüketim harcamalarına ilişkin göstergelerde ise öngörülene kıyasla yavaş seyretmektedir. Buna ek olarak, hizmet fiyatlarındaki katılık, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu ve ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip edecektir.

Dış finansman koşulları, rezervlerin seviyesi, cari dengedeki iyileşme ve Türk lirası varlıklara talep, döviz kuru istikrarına ve para politikasının etkinliğine katkıda bulunmaya devam etmektedir. Para politikasındaki kararlı duruş, dezenflasyonun ana unsurlarından olan Türk lirası reel değerlenme sürecine katkı vermeyi sürdürecektir.

Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

Kurul, makroihtiyati politikaları piyasa mekanizmasının işlevselliğini ve makro finansal istikrarı koruyacak nitelikte uygulamayı sürdürecektir. Bu çerçevede, kredi büyümesi ve mevduat faizinde öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması desteklenecektir. Parasal sıkılığı desteklemek amacıyla likidite gelişmeleri yakından takip edilerek, sterilizasyon araçları etkin şekilde kullanılacaktır.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır."

TÜRK LİRASI POZİTİF REEL GETİRİ PATİKASINA GİRDİ

Merkez Bankası'nın 2024 yılı için yüzde 36'lık bir enflasyon beklentisi bulunuyor. Bununla beraber ekonomistler politika faizinin yüzde 45'a ulaşmasıyla 'TL'nin reel olarak getiri sağlandığı döneme girildiğini ifade etti.

ENFLASYONU DESTEKLEYECEK UNSURLAR DEVRE DIŞI KALDI

Enflasyonda yukarı yönlü baskı yaratan unsurlar devre dışı kalmaya başladı.