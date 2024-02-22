JPMorgan’dan yatırımcılara çağrı

JPMorgan'ın baş piyasa stratejisti Marko Kolanovic, tüketici ve üretici fiyatlarında son dönemde görülen artışın, son aylarda hisse senedi piyasalarına güç veren ekonomik coşkuya gölge düşürdüğünü söyledi.



Kolanovic, son verilerin yatırımcıların ekonominin "Goldilocks" senaryosuna (ne çok fazla genişleme ne de çok fazla daralma) doğru gittiği yönündeki beklentilerini sarsacağını ve 1970'lerdeki stagflasyona benzer bir döneme girildiği yönündeki endişeleri yenileyeceğini savundu.



Kolanovic müşterilerine gönderdiği araştırma notunda, "Yatırımcılar, faizlerin daha uzun süre yüksek kalması gereken bir senaryo olduğu ve Fed'in finansal koşulları sıkılaştırması gerekebileceği konusunda açık fikirli olmalı" dedi.



Kolanovic'e göre, hisse senetlerindeki büyük artışlar, sıkı işgücü piyasaları ve yüksek göç ve hükümet harcamaları göz önüne alındığında, enflasyondaki düşüş eğiliminin durması veya fiyat baskılarının geniş ölçüde yeniden ortaya çıkması "sürpriz olmaz".



1967 ile 1980 yılları arasında enflasyon dalga dalga gelirken hisse senedi getirileri nominal olarak neredeyse yatay seyretmiş, sabit gelirli yatırımlar ise önemli ölçüde daha iyi performans göstermişti. Kolanovic gönderdiği notta, "Zaten bir enflasyon dalgası yaşadık ve politikalar ve jeopolitik gelişmeler bu rotada devam ederse ikinci bir dalgadan kaçınılıp kaçınılamayacağı soruları ortaya çıkmaya başladı" dedi.

Kolanovic'e göre hisse senedi ve kripto para piyasaları trilyonlarca dolarlık kağıt serveti ekledikçe ve parasal sıkılaştırma hazine ihracı ile dengelendikçe enflasyonu kontrol etmek muhtemelen daha zor olacak.