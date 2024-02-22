Fed üyesinden faiz indirimi açıklaması

Fed Yönetim Kurulu üyesi Michelle Bowman, faiz oranlarının neden yakın zamanda düşürülmemesi gerektiğini düşündüğünü açıklarken "ekonominin nasıl performans gösterdiğine dair gerçek bir fikir edinmek gerçekten zor" dedi.



Bowman, pandemiden bu yana ekonomik verilerin daha az güvenilir olduğuna ve normalden daha büyük revizyonlara eğilimli olduğuna dikkat çekti. Bunun Fed'i daha önce de yanılttığını söyledi.



Fed yetkililerinin ekonominin yumuşadığını ve enflasyonun Fed'in %2'lik hedefine doğru yavaşladığını teyit etmek için daha fazla bilgi beklemek istediklerini söyleyen Bowmann, Washington, D.C.'de düzenlenen bir bankacılık etkinliğinde yaptığı konuşmada, "Bence ekonominin nereye gittiği konusunda daha fazla güven kazanmamız için bolca zaman var. Bence bir noktada faizleri düşürme sürecine başlamanın zamanı gelecek, ancak verilerdeki belirsizlik göz önüne alındığında, bundan emin değilim, yani, kesinlikle şimdi değil."

Bowman, Temmuz ayında Amerikalı düzenleyiciler tarafından açıklanan ve ABD Başkanı Joe Biden tarafından atanan yetkililerin banka iflaslarını ve mali krizleri önlemeye yardımcı olabileceğini söylediği, en büyük kredi kuruluşlarının sermaye seviyelerini %19 oranında artırmalarını gerektiren bir plana yönelik eleştirilerini de tekrarladı. Düzenleyicilerin önerilerini değiştireceklerinden umutlu olduğunu söyledi.